Школу в Ленинском округе Подмосковья построили на 70%

Готовность школы в поселке Дрожжино Ленинского городского округа Подмосковья оценили в 70%. Ожидается, что учреждение введут в эксплуатацию в III квартале 2023 года.

На объекте задействовали порядка 160 рабочих и три единицы спецтехники. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Площадь здания составит свыше 12 тыс. кв. м. Учреждение примет 825 учеников.

Ход строительных работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора региона. С начала 2023 года под надзором ведомства ведется строительство еще пяти школ и шести детских садов.

На прошлой неделе в Якутске стартовало строительство новой большой школы. Она рассчитана на 990 мест.