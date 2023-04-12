Игра Ghostwire: Tokyo получила обновление и вышла на Xbox Series

Ghostwire: Tokyo 12 апреля вышла на консолях Xbox и получила обновление, добавляющее в игру большой объем контента.

Игроков, в частности, ждут новые локации с побочными заданиями, дополнительные враги, улучшенные боевые способности.

Кроме того, появился режим rogue-lite для которого создали более 130 уровней. Также обновление включает в себя улучшения для фоторежима.

Помимо этого с обновлением появились новые коллекционные предметы для сбора в игре.

Релиз игры состоялся 25 марта 2022 года.

В январе 2023 года Microsoft выпустила ритм-экшен в мультяшном стиле Hi-Fi Rush. Над созданием игры работала японская студия Tango Gameworks.