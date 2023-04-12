Игра Ghostwire: Tokyo получила обновление и вышла на Xbox Series
Ghostwire: Tokyo 12 апреля вышла на консолях Xbox и получила обновление, добавляющее в игру большой объем контента.
Игроков, в частности, ждут новые локации с побочными заданиями, дополнительные враги, улучшенные боевые способности.
Кроме того, появился режим rogue-lite для которого создали более 130 уровней. Также обновление включает в себя улучшения для фоторежима.
Помимо этого с обновлением появились новые коллекционные предметы для сбора в игре.
Релиз игры состоялся 25 марта 2022 года.
В январе 2023 года Microsoft выпустила ритм-экшен в мультяшном стиле Hi-Fi Rush. Над созданием игры работала японская студия Tango Gameworks.