Президент Украины Владимир Зеленский уволил 10 генералов из списка, предоставленного Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США , под давлением Вашингтона. Об этом 12 апреля сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш на своем сайте.

По его данным, вопрос о коррупции на Украине был поднят в январе во время встречи в Киеве украинского лидера с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Тот показал украинскому президенту список, в котором были имена 35 высокопоставленных чиновников и генералов. Об их причастности к коррупции было известно, как спецслужбе, так и другим представителям американского правительства.

Зеленский ответил на американское давление через 10 дней, уволив 10 генералов.

Херш, ссылаясь на источник в спецлсужбах, отметил, что уволенные генералы «нагло демонстрировали свои деньги», разьезжав по Киеву на новых автомобилях Mercedes.

Тайный визит Бернса в Киев состоялся в середине января. По данным газеты WP, Зеленский и глава ЦРУ обсудили, в том числе, вопрос о том, как долго США смогут оказывать поддержку Украине.

После этого, 23 января, Зеленский анонсировал кадровые перестановки во властных структурах. Украинский лидер предупредил, что изменения в том числе коснутся правоохранительных органов страны. На следующий день подал в отставку заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Со своих постов были также сняты замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Киев уволил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, замгенпрокурора страны Алексей Симоненко и глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

Также 24 января обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович в статье от 24 января заявил, что внезапные массовые отставки чиновников на Украине проводились для того, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева.