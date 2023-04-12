Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек
Мир
Эксперт предрек ухудшение отношениям США и ЕС из-за Венгрии
Политика
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
Общество
Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой
Мир
Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными

Херш уличил Киев в увольнении госслужащих под давлением США

Херш: 10 украинских генералов были уволены Зеленским под давлением США
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 10 генералов из списка, предоставленного Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США , под давлением Вашингтона. Об этом 12 апреля сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш на своем сайте.

По его данным, вопрос о коррупции на Украине был поднят в январе во время встречи в Киеве украинского лидера с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Тот показал украинскому президенту список, в котором были имена 35 высокопоставленных чиновников и генералов. Об их причастности к коррупции было известно, как спецслужбе, так и другим представителям американского правительства.

Зеленский ответил на американское давление через 10 дней, уволив 10 генералов.

Херш, ссылаясь на источник в спецлсужбах, отметил, что уволенные генералы «нагло демонстрировали свои деньги», разьезжав по Киеву на новых автомобилях Mercedes.

Ушли в оборону: военное ведомство Украины сотрясает коррупционный скандал
В Киеве опасаются, что разбирательство обрушит боевой дух ВСУ

Тайный визит Бернса в Киев состоялся в середине января. По данным газеты WP, Зеленский и глава ЦРУ обсудили, в том числе, вопрос о том, как долго США смогут оказывать поддержку Украине.

После этого, 23 января, Зеленский анонсировал кадровые перестановки во властных структурах. Украинский лидер предупредил, что изменения в том числе коснутся правоохранительных органов страны. На следующий день подал в отставку заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Со своих постов были также сняты замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Киев уволил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, замгенпрокурора страны Алексей Симоненко и глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

Также 24 января обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович в статье от 24 января заявил, что внезапные массовые отставки чиновников на Украине проводились для того, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023