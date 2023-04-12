В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток перебросить резервные подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут), однако большинство из них уничтожаются на подъезде к городу. Об этом в среду, 12 марта, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он отметил, что российские силы увеличили давление на единственную артерию, которая связывала Часов Яр и Артемовск и по которой в настоящее время усложнены все поставки. Техника и личный состав, перебрасываемые Киевом, ликвидируются не достигая города, подчеркнул Гагин.

Он также добавил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» продолжают бои на западных окраинах Артемовска. Сейчас там находится украинская группировка в несколько тысяч человек.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска.

Он также уточнил, что ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки «Юг» уничтожены резервы противника, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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