Россия имеет средства для установления факта поставок снарядов с обедненным ураном на Украину, сообщила в среду, 12 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге.

«Факт поставок снарядов с обедненным ураном и их применения вполне поддается точному определению. Для этого у нашей страны есть все необходимые средства объективного контроля. Этим занимается не МИД, а наш силовой блок, у них существуют все возможности для соответствующей экспертизы», — подчеркнула дипломат.

Президент России Владимир Путин 25 марта предупредил об ответной реакции России при применении Киевом боеприпасов с обедненным ураном и напомнил, что они являются опасным оружием, поскольку создают радиационную пыль.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 марта рассказал в беседе «Известиям» об опасности массового использования снарядов с обедненным ураном, указав на возможное заражение почвы и воды. Если применять эти снаряды против мирного населения, проблемы со здоровьем у граждан будут однозначно, уверен он.

О готовности Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Захарова ответила на это, сказав, что эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду, вызывая онкологию у живущих на этих территориях людей.

Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что, хотя применение этих снарядов не запрещено, их опасность доказана. Таким образом, при попадании снаряда происходит превращение его части в плазму, которая представляет наибольшую опасность из-за возникновения урановой пыли.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято Путиным на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.