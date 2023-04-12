В Рязанскую область поступили 44 новых школьных автобуса

Рязанская область получила 44 школьных автобуса. Транспорт распределен между учреждениями в 23 муниципалитетах.

По данным РИА «7 новостей», все автомобили оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС и отвечают всем требованиям безопасной перевозки детей. Автобусы удалось приобрести благодаря федеральной поддержке.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в регионе будут запущены 12 новых школьных маршрутов. Ребята из школ-интернатов смогут ездить на соревнования, выставки, концерты, соревнования и медицинские обследования, уточняет 62INFO.ru.

За последние полгода школьный автопарк Рязанской области пополнился на 99 машин.

Ранее сообщалось, что за 2023 год Забайкальский край получит 64 школьных автобуса. Транспорт направят в 22 муниципалитета.