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Политолог назвал возможный срок перевода осужденной Сапеги в Россию

Политолог Аверьянов: перевод Сапеги в Россию может занять около месяца
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Фото: Global Look Press
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Обычно процедура перевода осужденного лица из одной страны в другую занимает около месяца. Об этом 12 апреля «Известиям» сказал политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день адвокат осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский сообщил ТАСС, что началась процедура передачи девушки в Россию.

«Четко установленного срока экстрадиции не существует. Обычно эта процедура длится в районе месяца. Я думаю, что в случае с Сапегой нужно ориентироваться на этот срок. Учитывая характер совершенного преступления, она едва ли может рассчитывать на снисхождение со стороны российского суда. И те шесть лет, к которым ее приговорил белорусский суд, скорее всего она в общей сложности отсидит, в том числе в РФ», — сказал политолог.

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Также 12 апреля пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что Сапега согласилась на экстрадицию в РФ.

Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов. Ее осудили по статье о разжигании ненависти.

В мае 2022 года Сапегу осудили к шести годам заключения в колонии общего режима. При этом в начале лета президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать девушку России, подчеркнув, что ему ее жалко.

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