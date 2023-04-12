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Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска

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Сотрудники ЧВК «Вагнер» заняли на донецком направлении в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) три городских квартала. Об этом сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», — подчеркнул он.

Конашенков также отметил, что ударами оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены резервы противника, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.

Близкое окружение: установлен контроль над ж/д станцией Бахмут
Это был последний крупный инфраструктурный объект в Артемовске, который удерживали ВФУ

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске.

В свою очередь, политолог Юрий Светов 10 апреля в разговоре с «Известиями» заявил, что Артемовск может быть освобожден в течение ближайшего месяца.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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