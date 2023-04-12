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Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Германия посягнула на независимость спорта, когда глава МВД ФРГ Нэнси Фезер пригрозила отказать российским спортсменам в визах для участия в соревнованиях. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это заявление, которое нельзя расценивать иначе как очередное посягательство на независимость спорта, на недопустимость политической ангажированности этой сферы, и конечно, как попытку в очередной раз поднагадить нашей стране на фоне и так практически тотальных санкций, введенных в отношении российской спортивной сферы исключительно по политическим мотивам», — сказала она на брифинге.

Захарова указала, что действия западных функционеров противоречат фундаментальным ценностям олимпийского движения, и предложила им прочитать материалы, которые регламентируют международный спорт.

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Ранее, 10 февраля, Фезер заявила, что в случае допуска россиян к соревнованиям спортивными федерациями на их участие можно будет повлиять отказом в выдаче виз. По ее словам, именно так поступит Германия.

28 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с Вооруженными силами и органами безопасности.

Глава МОК также отметил, что ассоциации национальных олимпийских комитетов пяти континентов поддержали рекомендации МОК о допуске российских и белорусских спортсменов. Он подчеркнул, что правительства мировых государств не имеют права решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах. По его словам, позиция комитета по данному вопросу сейчас еще более сплоченная. Однако решение об участии России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее чем за год до соревнований.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. После этого, 28 февраля, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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