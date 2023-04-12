Из жилого дома в Ижевске эвакуировали 140 человек

Спасатели эвакуировали 140 человек из многоэтажного дома в Ижевске после срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба главка МЧС по Удмуртии.

Возгорание произошло в девятиэтажке коридорного типа, расположенной на улице Песочной, 11 апреля около 19:21. Огонь возник в одной из комнат, пишет Udm-info.ru.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов в холодильнике «Свияга. В результате включилась пожарная тревога, на место приехали спасатели и провели эвакуацию жильцов.

Как отмечает ИА «Сусанин», огонь повредил имущество на площади 2 кв. м.

В конце февраля сообщалось, что в садовом доме в Удмуртии при пожаре погибла женщина. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.