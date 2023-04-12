В РПЦ назвали странной инициативу перемирия на Украине на Пасху

Русская православная церковь (РПЦ) сочла странным предложение установить перемирие на Украине на Пасху, потому что шансы положительной реакции киевских властей стремятся к нулю, высказался 12 апреля заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«В настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением начала января (призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла установить перемирие на Рождество. — Ред.), исходя из того, что шансы получения положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю», — отметил он во время пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Он сказал также, что перемирие — это согласие с двух сторон, оно не может быть односторонним.

«Перемирие — это когда и одна, и другая сторона готовы прекратить огонь», — подчеркнул Кипшидзе.

Русская православная церковь в этом году отметит Пасху 16 апреля.

7 апреля папа римский Франциск выступил с предложением установить на две недели перемирие на Украине в связи с пасхальными праздниками. Перемирие предполагает, чтобы на протяжении двух недель с 9 апреля не происходило никаких наступлений и «все прекратили друг в друга стрелять».

В начале января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и в Донбассе. Он обращался к сторонам конфликта с призывом «прекратить огонь» 7 января, чтобы люди смогли прийти на службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Но тогда президент Украины Владимир Зеленский отверг данное предложение. Он написал, что это предложение является «прикрытием» для усиления позиций войск России на линии фронта.

Несмотря на несоблюдение Украиной режима прекращения огня, РФ его соблюдала по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, он действовал до 24:00 7 января и был введен по поручению президента России Владимира Путина.

Россия продолжает СВО по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».