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Греф указал на риск возникновения закрытого клуба крупнейших держав в области ИИ

Греф: существует риск возникновения закрытого клуба крупнейших держав в области ИИ
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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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В мире существует опасность возникновения закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта (ИИ) по аналогии с ядерным клубом. Об этом 12 апреля заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«А это создание такого рода сложных систем, как нейросети. Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, быть донорами, а не реципиентами этих технологий», — отметил он во время выступления в Совете Федерации.

Также глава Сбербанка подчеркнул важность продолжения развития собственной технологии ИИ, которая через несколько лет, по его мнению, может внести значительный положительный вклад в прирост российской экономики.

«При развитии искусственного интеллекта нужно уделять особое внимание безопасности. Тема кибербезопасности должна опережать тему развития ИИ», — пояснил Греф.

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11 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» отметил, что Россия должна преодолеть зависимость от импортных разработок и наладить выпуск критически значимой продукции. Он уточнил, что страна стремится занять лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных систем и в других инновационных направлениях.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что важно не принимать решений, которые сдерживали бы развитие искусственного интеллекта. Песков дополнил, что «упорядочивать — это не значит сдерживать развитие». По мере того как будет расширяться использование ИИ, потребуется регулирование и этой сферы тоже, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

До этого, 7 апреля, Мишустин на выступлении в Госдуме подчеркивал, что внедрение ИИ в экономику страны планируется увеличить до 50% к 2024 году. Сейчас же оно составляет порядка 20%. Мишустин напомнил, что власти предоставляют гранты на реализацию проектов ИИ для малого и среднего бизнеса.

31 января российский лидер Владимир Путин поручил внести в нацпроекты и госпрограммы корректировки для внедрения технологий ИИ в каждой отрасли экономики и социальной сферы. Кроме того, глава государства призвал внедрять элементы изучения ИИ в курсы математики в школах, поскольку наблюдается большой дефицит профессионалов в данной среде.

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