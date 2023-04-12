Российские музыканты представили видеоклип ко Дню космонавтики о подвиге Гагарина

Российские музыканты Простор и Паша Руденко 12 апреля представили свою совместную работу — клип на песню «Восток», которую посвятили подвигу легендарного летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина.

Для создания клипа были использованы технологии нейросети. В сюжетную линию, которая начинается с того, первым человеком, отправившимся в космос, был гражданин СССР, исполнители вложили и смысл преемственности поколений. Также в нем отражена важность связи между прошлым, настоящим и будущим.

«Клип уводит в далекое завтра и показывает заселение Марса, куда первыми также высадились наши астронавты. Подобный опыт работы с нейросетью был довольно рискованным, но результат оправдал все ожидания», — поделился исполнитель песни Простор, сыгравший в клипе роль Юрия Гагарина.

Клип «Восток» доступен к просмотру на официальных площадках артистов Простора и Паши Руденко во «ВКонтакте».

В этот же день стало известно, что телеканал «МУЗ-ТВ» ко Дню космонавтики представил тематическое оформление эфира и музыкального плейлиста на основе изображений, сгенерированных нейросетью. Весь день на канале будут выходить космические АЙДИ-ролики, в которых зрители увидят фантазию искусственного интеллекта на основе паттернов бренда «МУЗ-ТВ».