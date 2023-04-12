Глава ЦБ Набиуллина назвала причинами ослабления рубля снижение экспорта и цен на нефть

Причинами ослабления курса рубля стали снижение экспорта и цен на нефть. Об этом 12 апреля заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Недавний рост цен на нефть скажется на курсе только в следующие периоды, поскольку сейчас продается выручка от тех периодов, когда цены на нефть были достаточно низкие», — сказала она во время выступления в Госдуме.

Набиуллина отметила, что разница между экспортом и импортом стала сокращаться, что тоже повлияло на курс рубля. Она добавила, что его стабилизация будет способствовать низкой инфляции.

По данным сайта Мосбиржи, на 15:39 11 апреля доллар достиг 82,1 рубля, евро — 89,6 рубля, юань — 11,9 рубля.

10 апреля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал «Известиям», что до конца апреля американская валюта может установиться в районе 78–79 рублей, европейская — 86–87, юань — ближе к 11,5 рубля.

Ранее, 4 апреля, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко уточнил, что курс евро по отношению к рублю растет быстрее, чем доллар США к российской валюте, по причине укрепления европейской валюты относительно американской на международном рынке «Форекс».

30 января января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.