Страстная пятница в 2023 году: приметы и суеверия

14 апреля 2023 года — самый скорбный день православного календаря. В Страстную пятницу Спаситель был распят.

Литургия в этот день не проводится. В 14:00 начинается вечерня: согласно Евангелие, в это время по прошествии шести часов мучений произошла крестная смерть Христа. В храмах выносят Святую плащаницу.

Со службы принято возвращаться с 12 свечами, которые должны догореть уже дома. В народе верят, что это принесет в дом счастье и достаток.

Верующим рекомендовано посвятить день молитве. Одно из главных поверий дня: кто в Страстную пятницу веселится, тот будет горевать весь год.

Плохая примета — пользоваться острыми предметами, включая ножи, вилки, лопаты, иглы для шитья: всё к беде.

Зачать ребенка в Страстную пятницу — грешно, а вот отлучать младенца от материнской груди, напротив, относится к хорошим поверьям.

После выноса плащаницы разрешается печь хлеб и куличи. На Руси верили: такие продукты могут исцелять.

В материале «Известий» — приметы Страстной недели.

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