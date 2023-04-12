Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter

Маркировка телеканала Би-би-си в Twitter будет изменена. Об этом 12 апреля Би-би-си заявил владелец соцсети Илон Маск.

«Мы изменим маркировку на «Финансируемое за счет бюджетных средств СМИ», которая, как я думаю, не столь предосудительна. Мы пытаемся быть точными», — заявил он.

Маск отметил, что с уважением относится к Би-би-си. В корпорации в ответ заявили, что удовлетворены таким решением.

Ранее, 10 апреля, Twitter-аккаунт Би-би-си получил маркировку «Финансируемое государством СМИ». Телеканал заявил о своей независимости от государства. Он отметил, что финансирование осуществляется за счет сборов с владельцев телевизоров в Великобритании, что формирует около 70% его бюджета. СМИ, в свою очередь, потребовало убрать эту маркировку.

Маск возглавил Twitter 28 октября 2022 года после покупки компании. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. После этого соцсеть ждали изменения. В частности, бизнесмен распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.