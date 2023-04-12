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Спасшего детей при атаке ДРГ в Брянской области школьника наградили медалью

Школьника Федора Симоненко, спасшего детей от ДРГ в Брянской области, наградили медалью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мальчику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, вручили медаль «За отвагу». Школьник получил награду в среду, 12 апреля, на мероприятии «Герои среди нас», состоявшемся во Дворце детского и юношеского творчества.

Медаль Федору вручал губернатор региона Александр Богомаз.

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Указ о награждении Федора медалью «За отвагу» был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 марта.

До этого, 7 марта, Федор был награжден медалью СКР «За доблесть и отвагу». Как отметил Богомаз, не каждый взрослый смог бы проявить себя в такой ситуации так, как повел себя Симоненко.

2 марта диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в селе Любечане Брянской области. В транспорте были дети. Находившиеся в машине помимо Федора две девочки не пострадали благодаря действиям школьника, который, получив ранение, вывел их из автомобиля и отвел в лес. После этого он поймал попутку и доехал с ними до безопасного места.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов. Он заверил, что Федора наградят за геройство, проявленное при теракте в регионе.

Путин также назвал случившееся терактом. Президент страны заметил, что украинские диверсанты совершили нападение специально, видя, что перед ними не военная, а гражданская машина, в которой находятся дети.

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