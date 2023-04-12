Мужчина пострадал при столкновении двух грузовиков на трассе в Якутии

В Алданском районе Якутии в результате столкновения двух грузовиков пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 11 апреля на 523-м км федеральной трассы А-360 «Лена». Предварительно установлено, что 52-летний водитель тягача Volvo выехал на встречку и врезался в самосвал Scania, за рулем которого находился 50-летний мужчина, пишет SakhaNews.

В результате столкновения пострадал водитель Volvo. Мужчина получил различные травмы и был доставлен в Алданскую больницу. Сейчас он находится в травматологическом отделении под присмотром врачей.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, что водительский стаж пострадавшего составляет 20 лет, а водителя Scania — более 30 лет. В момент ДТП оба были пристегнуты, признаков опьянения у них выявлено не было.

По факту аварии организована проверка. Все обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

28 марта на федеральной трассе Р-504 «Колыма» в Якутии столкнулись грузовики «КамАЗ» и Scania. Водитель отечественной машины получил множественные травмы. Его доставили в Чурапчинскую больницу.