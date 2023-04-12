Жителям Башкирии запретили рыбачить с 15 апреля

С 15 апреля на основных региональных водоемах Башкирии начнет действовать запрет на рыбалку, следует из документа отдела госконтроля, надзора и охраны биологических ресурсов республики.

Запрет продлится два месяца — до 15 июня. При этом на Нижнекамском водохранилище и реке Белой ограничения будут действовать с 25 апреля по 5 июня, пишет «МедиаКорСеть».

Причина запрета — начавшийся нерест. В этот период рыбачить можно разрешено только с берега, причем на одну поплавочную или донную удочку. Также рыбаки-любители должны соблюдать суточную норму вылова — не более 5 кг добычи.

Кроме того, рыбаки должны соблюдать требования к размеру выловленного. Так, необходим отпускать на волю сазана, судака и жереха размером менее 40 см, сома менее 90 см, леща менее 28 см и рака менее 10 см.

Нарушителям грозит штраф от 200 до 21 тыс. рублей в зависимости от вида рыбы.

Ранее сообщалось, что в связи с нерестом запрет на рыбную ловлю введут в Удмуртии с 25 апреля. Ограничение будет действовать до 5 июня.