Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек

Более 40 тыс. человек подали заявки на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров, более 40 тыс. заявок поступило из всех регионов страны и еще 61 государства.

«Активно участвуют жители новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65% конкурсантов — опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% — участники в возрасте от 31 до 35 лет», — отметил он.

Молодежь до 30 лет составляет 10% от поданных заявок, а 5% заявителей старше 51 года.

Комиссаров добавил, что регистрации приходят от участников, представляющих различные профессиональные области и отрасли.

«Жители Центральной России традиционно проявляют наибольшую активность: они подали 37% от общего числа заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (15%). Далее идут Северо-Западный (12%), Уральский (9%), Сибирский (9%), Южный (8%), Северо-Кавказский (4%) и Дальневосточный (4%) федеральные округа», — уточнил он.

В этом сезоне организаторы добавили новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. За четыре сезона на участие в конкурсе было подано свыше 840 тыс. заявок со всей страны. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации и сопровождение.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

О том, что началась регистрация участников конкурса, 4 апреля рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В прошлом году иностранцы впервые смогли подать заявки на участие в конкурсе. Всего в конкурсе приняли участие граждане 150 стран мира, 70 из них прошли в финал.