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Песков заявил, что у России есть сведения об участии граждан стран НАТО в боях на Украине

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Сведения об участии военных НАТО в конфликте на Украине были известны российской стороне еще до того, как в США произошла утечка секретных документов Пентагона. Об этом 12 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — сказал он.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что Россия не знает, насколько достоверна информация из попавших в Сеть американских секретных документов.

Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб
Версия о дезинформации не выдерживает критики

Ранее в этот день замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что утечки секретных документов США могут быть дезинформацией, которая направлена на то, чтобы ввести Россию в заблуждение. Он добавил, что у Москвы нет позиции по вопросу о том, по какой причине произошла эта утечка.

11 апреля газета The Guardian со ссылкой на слитые документы Пентагона сообщила, что большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами. По информации издания, в феврале–марте 2023 года из 97 бойцов альянса, действующих на территории страны, 50 являлись гражданами Великобритании, еще 14 спецназовцев были гражданами США и 15 — Франции.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

7 апреля Песков выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что их степень вовлеченности значительно растет, но это не окажет влияния на результаты спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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