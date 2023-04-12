Школьница упала в котлован глубиной 4 м в Липецке

В Липецке 13-летняя девочка пострадала в результате падения в котлован незавершенной стройки. Пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел в парке Победы. По данным LipetskMedia, девочка упала с высоты около 4 м. Пострадавшая получила переломы и ушибы, а также сотрясение головного мозга. Известно, что прокуратура указывала собственнику недостроя на необходимость охраны здания.

По данным управления по делам ГО и ЧС города, с наступлением потепления увеличилось количество сообщений об уличных травмах детей. В Верхнем парке при падении с инсталляции «Медведь» десятилетний ребенок получил перелом руки. Кроме того, четырехлетний ребенок упал с самоката и получил сотрясение мозга. Об этом пишет GOROD48. Неделей ранее 14-летний подросток упал с велосипеда на проспекте 60 лет СССР. Пострадавшего госпитализировали.