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Подготовка к асфальтированию началась на мосту через Зею в Благовещенске

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В Благовещенске (Амурская область) началась подготовка к укладке асфальта на новом мосту через реку Зею. Об этом губернатор Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале 12 апреля.

Мостостроители уже завершили бетонирование плит проезжей части, начатое в ноябре 2022 года. По словам руководителя проекта — руководителя ОП «Зея» АО «Бамтоннельстрой-Мост» Эдуарда Давыдова, сейчас плиты соединяют деформационными швами, проводят гидроизоляцию. Укладка асфальта начнется после установления подходящих температур воздуха, пишет Амурская служба новостей.

В целом готовность объекта составляет 80%. Движение на переправе откроют в тестовом режиме осенью. Оно будет организовано по одной полосе в каждую сторону.

Новый мост через Зею является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Приамурья за последние десятилетия. Его общая протяженность составляет 10,3 км, из них непосредственно мостовая часть — 1,3 км.

В конце августа 2022 года была проведена стыковка пролетных строений моста. Тогда готовность объекта составляла 70%. Отмечалось, что на реализацию проекта выделено 23 млрд рублей. По предварительным оценкам, открытие нового моста позволит разгрузить существующую переправу на 40–60%.

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