Си Цзиньпин указал на важность подготовки армии КНР к реальным военным действиям

Китайским военным необходимо повышать уровень подготовки к реальным боевым действиям. Об этом в среду, 12 апреля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекции военно-морских сил Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Китайский лидер отметил, что целью НОАК должна стать решительная защита территориального суверенитета и морских прав страны, а также поддержка общей стабильности в регионах, окружающих КНР.

«Необходимо последовательно рассматривать и решать военные вопросы с политической точки зрения, непоколебимо и гибко вести военную борьбу, повышать способности своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации», — передает слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Кроме того, он указал на важность более глубоких исследований в военной сфере и обновления тактики и методов обучения.

Накануне, 11 апреля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.

До этого, 26 марта, президент России Владимир Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества РФ и Китая. При этом он добавил, что Москва развивает с Пекином все виды сотрудничества, в том числе и военное, в частности проводит совместные учения. При этом РФ делает это не только с Китаем, но и с другими странами, отметил глава российского государства. По его словам, именно Запад строит новые оси в отличие от России с Китаем.