Эксперты оценили шансы россиян попасться на новую уловку мошенников

Пользуются способом снятия наличных с банковского счета с помощью QR-кода 3% опрошенных россиян. Еще 27% не доверяют этой функции, а 39% не испытывают в этом потребности. При этом 31% респондентов не знакомы с такой функцией, а значит уязвимы перед новой мошеннической схемой, рассказали «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» 12 апреля.

Как отметил коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, в России очень высокий уровень цифровизации банковского сектора.

«Российские банки регулярно разрабатывают новые онлайн-функции, для того чтобы клиенты могли максимально быстро получить услуги в наиболее удобном для себя виде. Однако у активного улучшения банковских сервисов есть оборотная сторона — клиенты не успевают ознакомиться с каждой новой функцией и этим пользуются мошенники. Злоумышленники очень внимательно следят за всеми нововведениями и регулярно обновляют свои легенды для выманивания средств», — сказал он.

При этом Баджурак добавил, что такая активность мошенников не повод отказаться от цифровых сервисов, однако нужно повышать безопасность их использования.

«Чтобы справиться с этой проблемой нужна работа с двух сторон: со стороны банков и со стороны самих клиентов. Банки должны разработать единую антифрод-систему, которая будет защищать клиентов, а людям необходимо повышать финансовую грамотность свою и своих близких», — считает Баджурак.

Ранее, 7 апреля, Центробанк сообщил о выявленной новой схеме мошенничества. Некоторые кредитные организации внедрили сервис снятия денег с помощью QR-кода. Клиенты могут в мобильном приложении сгенерировать такой код на определенную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. В результате злоумышленники придумали новый обман. Они звонят россиянам под видом сотрудников банка, сообщают, что поступил «несанкционированный запрос на снятие денег со счета» и просят прислать QR-код, чтобы «отменить операцию».

Регулятор отметил, что расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей QR-кода и легкомысленно к этому относится. Заполучив код, преступники снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.