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В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ

В Белгородской области сообщили о гибели 178 свиней в результате обстрела фермы ВСУ
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Фото: РИА Новости
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В селе Цаповка Белгородской области при обстреле фермы погибли 178 свиней. Об этом сообщили в среду, 12 апреля, в пресс-службе «Агро-Белогорье».

«В результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины <...> погибли 178 животных», — сказали «РИА Новости» в компании.

Уточняется, что никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал.

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область стало известно днем 12 апреля. Снаряды упали на территорию свинокомплекса, принадлежащего ООО «ГК Агро-Белогорье». Ферму сначала атаковал дрон-камикадзе, затем она была обстреляна. Изначально сообщалось о гибели 30 свиней.

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По данным источника «Известий», обстрел, предположительно, велся из Харьковской области пятью минами калибра 120 мм. Прилеты были зафиксированы в 2,8 км от государственной границы России.

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