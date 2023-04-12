Оренбургские пожарные спасли от огня семью кошек

Оренбургские пожарные спасли семью кошек во время тушения огня на элеваторе в Бузулуке, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на МЧС России.

Сам пожар произошел еще в ночь на 8 апреля, его тушили 15 часов. Спасатели обнаружили кошку и шесть котят в одном из горящих помещений.

По словам пожарного Руслана Сафиулина, кошек вынесли на улицу в безопасное место, чтобы они не погибли от едкого дыма.

«У нас не принято оставлять в беде животных на пожаре. В ходе тушения приходилось собирать их, расползались в разные стороны. Когда похолодало, отнес их в машину», — сказал он, добавив, что потом кошачье семейство забрали очевидцы.

Ранее в апреле сообщалось, что мужчина погиб при пожаре около фермы в Татарстане. Тело мужчины обнаружили при разборе конструкций сгоревшего дома.