Минкультуры заявило об истечении срока контракта худрука БДТ Могучего

Срок контракта художественного руководителя Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А. Товстоногова Андрея Могучего прекратился 9 апреля. Об этом 12 апреля заявили «Известиям» в Минкультуры, комментируя информацию об отставке худрука.

«Срок действующего контракта художественного руководителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андрея Могучего прекратился 9 апреля», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что утвержден новый устав БДТ, согласно которому управлять театром будет его директор.

«Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом», — заключили в Минкультуры.

Андрей Могучий возглавил БДТ весной 2013 года. Он сменил на этом посту народного артиста СССР Темура Чхеидзе.

Только за первые три года работы Могучего театр выпустил 17 спектаклей.