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В честь Пасхи пройдет благотворительный тираж «Русского лото»

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Крупнейший распространитель всероссийских гослотерей «Столото» проведет благотворительный тираж лотереи «Русское лото» — трансляция пройдет 16 апреля, в день Светлой Пасхи. Часть средств будет направлена православной социальной службе помощи «Милосердие», говорится в пресс-релизе «Столото».

Тираж будет беспроигрышным — из мешка достанут все 90 бочонков. По словам Тутты Ларсен, телерадиоведущей, которая стала лицом пасхального благотворительного тиража, цель мероприятия — собрать «средства на дела милосердия». «К тому же, это прекрасный подарок на Пасху. Каждый билет — выигрышный. Так что радуются все: и тот, кто дарит, и тот, кому дарят. Пасхальный тираж не про азарт, он посвящен благотворительности», — подчеркнула она.

Как рассказали в «Столото», 10 рублей с каждого проданного билета будут направлены «Милосердию» — социальной службе под покровительством Русской православной церкви. Служба помогает малообеспеченным семьям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, бездомным, беременным и женщинам с детьми в сложной жизненной ситуации. Им доступна гуманитарная и медицинская помощь, различные специалисты работают над тем, чтобы вернуть их к нормальной жизни.

В соответствии с законом, призовой фонд «Русского лото» составит 50% от выручки оператора лотереи. Размер выигрыша будет зависеть от номера хода, на котором выиграл билет — чем раньше, тем крупнее приз. Размеры минимального и максимального выигрыша станут известны накануне тиража — они зависят от того, сколько всего билетов будет продано.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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