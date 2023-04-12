Годеновский крест доставили в Пермский край

Участники всероссийского крестного хода «Святая Русь» доставили в Пермский край Годеновский крест. Важная для православных святыня в предстоящие выходные приедет в поселок Октябрьский, сообщила пресс-служба храма преподобного Сергия Радонежского в соцсети «ВКонтакте»

Православные верят, что Годеновский крест исцеляет от болезней. Святыня будет находиться в храме с 15 по 16 апреля.

По информации ИА «Ура.ру», крест уже побывал в Осе, Краснокамске, Кунгуре и других населенных пунктах Прикамья.

По преданию, Годеновский крест явился в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Для российских верующих изготовили более 10 копий креста, они находятся в разных храмах. Оригинал находится в селе Годеново Ярославской области.