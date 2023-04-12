Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой

Адвокаты обжаловали арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в петербургском кафе. Об этом «Известиям» в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Ранее суд принял решение об аресте Треповой до 2 июня 2023 года. Заседание проходило в закрытом режиме. Ее обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств»).

По данным следствия, действия Треповой координировались с территории Украины.

2 апреля Трепова пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Она представилась Анастасией и подарила статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в руках журналиста, в результате чего Татарский погиб, еще 42 человека пострадали.

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на террористический акт.

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