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Захарова высказалась о будущем Одессы цитатой Утесова

Захарова: Россия верит, что Одесса освободится от гнета неонацистов
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Российская сторона верит, что Одесса сможет стать свободной, избавившись от гнета неонацистов. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Верим, что Одесса сумеет избавиться от гнета украинских неонацистов и вновь станет свободной и, как пел Леонид Утесов, — солнечным и в цветущих акациях городом у Черного моря», — сказала она.

Дипломат отметила, что одесситы никогда не забывали, кто избавил их от захватчиков фашистской Германии во времена Второй мировой войны, и свято хранят память о своих освободителях из Красной армии. Она также напомнила, что бойцы этой армии не делили себя по национальностям или религиям и думали о том, как освободить мир от зла, нависшего над планетой.

«Вы сгоняете с этой земли неонацистов»
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Ранее, 30 марта, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян. Она добавила, что вопросы обмена находятся в компетенции спецслужб.

До этого, 24 марта, Москалькова сообщила о возвращении на родину дочерей двух россиян, арестованных на Украине по обвинению в шпионаже. Девочки вернулись из Одессы через Молдавию и Армению.

6 апреля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что после кризиса на Украине, который наступит весной 2023 года, подконтрольные Киеву город Запорожье, Николаевская и Одесская области перейдут на сторону России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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