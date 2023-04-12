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Политолог объяснил комплименты Трампа в сторону лидеров России, Китая и КНДР

Политолог Дудаков назвал комплименты Трампа лидерам России, КНР и КНДР базой для переговоров
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Называя президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына умнейшими людьми, бывший президент США Дональд Трамп говорит вещи, необходимые для возможного будущего проведения переговоров с этими странами, а не нахваливает кого-либо. Такое мнение политолог-американист Малек Дудаков высказал в среду, 12 апреля.

Накануне Трамп в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале Fox News назвал лидеров РФ, КНР и КНДР умнейшими людьми, пишет Life.Ru.

По словам политолога, бывший американский президент напрямую не критикует и не пытается как-то очернять действия лидеров стран, с которыми у Соединенных Штатов сложные отношения и с кем ему придется договариваться, если он снова станет главой государства.

«Это не означает, что отношения как-то улучшатся в случае его прихода к власти, но это показывает, что Трамп является бизнесменом, а не политиком, и он понимает, как нужно вести переговоры», — сказал Дудаков в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт напомнил, что Трамп делал подобные заявления о рационализме и интеллектуальных способностях российского лидера и в 2015 году.

«Это не значит, что он считает нужным с Россией мириться, нет, он считает, что это должно быть базой для переговоров, где он будет, конечно, очень жестко отстаивать позицию США», — заключил он.

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Ранее, 13 марта, Трамп также в эфире Fox News отрицательно ответил на вопрос о необходимости сменить власть в России, предложив сделать это в Вашингтоне, передает RT. Тогда же Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

До этого, 4 марта, бывший американский лидер также пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

В конце февраля Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ту же ночь.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он пояснил, что сделал это, чтобы «вновь сделать Америку великой и величественной».

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