Летчик рассказал об опасности облака пепла после извержения вулкана на Камчатке

Заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов в среду, 12 апреля, рассказал «Известиям» о том, насколько опасным для самолета может оказаться облако пепла, которое образовалось после извержения вулкана на Камчатке.

Как подчеркнул летчик, вулканический пепел — это крайне опасное явление, особенно если он попадает в двигатели самолета.

«В самолете двигатель — это входное устройство. Во-первых, лопатки и дальше по тракту всё забивается мелкой суспензией песочного вида. Теряется контроль систем управления двигателем, может быть, даже забиваются фильтры, которые дозированно дают воздушную массу в камеры сгорания. Это всё приводит к тому, что двигатель может мгновенно встать», — объяснил Попов.

Летчик также добавил, что безопасным расстоянием, на котором самолет может облететь облако, является расстояние в 15–20 км минимум. Облетать облако очень важно, так как не исключено, что может произойти изменение направления ветра, и, хотя видимость может быть хорошей, безопасность должна оставаться в приоритете.

Кроме того, если самолет попал в облако пепла, его подъемная сила падает на 50–70%.

Также Попов упомянул, что последствия такой ситуации могут быть тяжелыми и с экономической точки зрения после попадания самолета в облако пепла он выходит из строя на какое-то время, а его детали отправляются на завод для переборки.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Угрозу представляют, в частности, высокое содержание пепла в воздухе, а также сход грязи и вулканических пород.

В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что в результате поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

12 апреля извержение вулкана продолжилось. Высота очередного пеплового выброса достигла 8 тыс. м.