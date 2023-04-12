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Природный пожар в приморском поселке Рыбачий локализовали

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В поселке Рыбачий в Приморском крае локализовали серьезный природный пожар. Огонь отступил от жилых домов и ушел в поля, сообщили РИА «Восток-Медиа» в региональном минлесхозе.

Пожар возник в среду, 12 апреля, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Спасатели потушили огонь возле жилых домов, здания не пострадали. В тушении были задействованы 10 пожарных Приморской авиабазы и 10 человек из мобильной группы пожаротушения арендатора участка леса компании «Северлес».

Сейчас, по данным агентства, пожар действует в полях. На месте продолжают работать четыре единицы техники и 17 человек из числа краевой противопожарной службы.

Между тем глава «Примгидромета» Борис Кубай 12 апреля заявил, что весна в регион пришла гораздо раньше обычного, проблему быстро нарастающей пожарной опасности усугубила сухая трава, доминирующая за сошедшим снежным покровом.

«В данной ситуации важны и нужны приличные осадки и несколько пониженный фон температуры воздуха. Важный штрих в картину апреля добавляет пустыня Гоби, которая при северо-западных ветрах эпизодически поставляет пыль», — рассказал главный синоптик Приморья.

По его словам, в выходные летний фон температуры сменится на весенний, но к середине следующей недели воздух в ряде районов вновь прогреется до +20 градусов, пишет ИА PrimaMedia. Самым теплым днем может оказаться 19 апреля. Соответственно повысится и класс пожарной опасности. Его существенно не изменят даже последующие затем осадки, выразил мнение синоптик.

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