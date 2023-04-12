Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Авто
Количество ДТП в Москве уменьшилось на 6,9% с начала года
Мир
В МИД РФ связали запрет СМИ России в мире с повышением их популярности
Происшествия
В работе информационной системы ФТС произошел сбой
Мир
В МИД РФ назвали утечку документов США возможным фейком
Мир
Захарова связала утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США
Мир
В Сербии назвали ложью данные о поставках оружия Украине
Общество
Власти назвали фейком сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Мир
Страны Восточной Европы начали искать способы отказа от поставок урана из России
Общество
В Крыму отказались от проведения парадов Победы в этом году
Общество
МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана
Армия
В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Экономика
«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года

«МУЗ-ТВ» с помощью нейросети сгенерировал оформление эфира к Дню космонавтики

0
Фото: youtube.com/МУЗ-ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ» к Дню космонавтики представил тематическое оформление эфира и музыкального плейлиста на основе изображений, сгенерированных нейросетью. Весь день на канале будут выходить космические АЙДИ-ролики, в которых зрители увидят фантазию искусственного интеллекта на основе паттернов бренда «МУЗ-ТВ». А эфир телеканала будет насыщен научно-фантастическими клипами, межгалактическими новостями из мира звезд, подробностями создания хита вселенских масштабов «Трава у дома», битвой фан-клубов: земляне против инопланетян и космическими телеприветами от зрителей всей стране.

В честь праздника «МУЗ-ТВ» подготовил уникальную подборку клипов на космическую тематику — плейлист «Просто космос». Все «внеземные» хиты популярных исполнителей о звездах, планетах, инопланетных цивилизациях в одной программе в футуристичном оформлении, созданном нейросетью. Смотри премьеру в 17:00.

Сразу после на канале выйдет специальный выпуск «PRОНовости». Кто из артистов уже готов отправиться на орбиту? Ваня Дмитриенко и Кристина Si сразятся в знании космической еды. Смогут ли они отличить торт «Москва» от горохового супа из тюбика? Звонкий и Mary Gu посоревнуются в космических знаниях, а Катя Лель разберет по полочкам и на кванты клип «Гагарин» от MIA BOYKA. Отправляйтесь в межгалактический полет со звездной командой «МУЗ-ТВ» в 18:00.

В кульминации дня в «Хит-Сториз» канал раскроет самые неожиданные факты о культовой песне «Трава у дома». Почему «Земляне» полностью изменили аранжировку? Для чего космонавты слушают этот трек перед стартом? На какой западный шлягер ориентировались музыканты при создании этого хита и почему группа так и не сняла клип на эту песню?

Самая знаковая для покорителей Вселенной песня появилась уже в 1980-х, и то поначалу без малейшего намека на космос. Речь в стихотворении, которое легло в основу будущего гимна российской космонавтики, шла об отчем доме, родной деревне, руках мамы и глазах коровы.

Смотрите «Хит-Сториз. Трава у дома» в 20:00 только на «МУЗ-ТВ».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023