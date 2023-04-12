«МУЗ-ТВ» с помощью нейросети сгенерировал оформление эфира к Дню космонавтики

Национальный музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ» к Дню космонавтики представил тематическое оформление эфира и музыкального плейлиста на основе изображений, сгенерированных нейросетью. Весь день на канале будут выходить космические АЙДИ-ролики, в которых зрители увидят фантазию искусственного интеллекта на основе паттернов бренда «МУЗ-ТВ». А эфир телеканала будет насыщен научно-фантастическими клипами, межгалактическими новостями из мира звезд, подробностями создания хита вселенских масштабов «Трава у дома», битвой фан-клубов: земляне против инопланетян и космическими телеприветами от зрителей всей стране.

В честь праздника «МУЗ-ТВ» подготовил уникальную подборку клипов на космическую тематику — плейлист «Просто космос». Все «внеземные» хиты популярных исполнителей о звездах, планетах, инопланетных цивилизациях в одной программе в футуристичном оформлении, созданном нейросетью. Смотри премьеру в 17:00.

Сразу после на канале выйдет специальный выпуск «PRОНовости». Кто из артистов уже готов отправиться на орбиту? Ваня Дмитриенко и Кристина Si сразятся в знании космической еды. Смогут ли они отличить торт «Москва» от горохового супа из тюбика? Звонкий и Mary Gu посоревнуются в космических знаниях, а Катя Лель разберет по полочкам и на кванты клип «Гагарин» от MIA BOYKA. Отправляйтесь в межгалактический полет со звездной командой «МУЗ-ТВ» в 18:00.

В кульминации дня в «Хит-Сториз» канал раскроет самые неожиданные факты о культовой песне «Трава у дома». Почему «Земляне» полностью изменили аранжировку? Для чего космонавты слушают этот трек перед стартом? На какой западный шлягер ориентировались музыканты при создании этого хита и почему группа так и не сняла клип на эту песню?

Самая знаковая для покорителей Вселенной песня появилась уже в 1980-х, и то поначалу без малейшего намека на космос. Речь в стихотворении, которое легло в основу будущего гимна российской космонавтики, шла об отчем доме, родной деревне, руках мамы и глазах коровы.

Смотрите «Хит-Сториз. Трава у дома» в 20:00 только на «МУЗ-ТВ».