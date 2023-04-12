Песков прокомментировал слова Трампа о Путине и лидерах КНР и КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 11 апреля прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что лидеры России, Китая и Северной Кореи — умнейшие люди. Песков сказал, что в Кремле ознакомились с этим заявлением.

«Мы ознакомились с ней (с оценкой. — Ред.)», — отметил Песков.

Трамп 11 апреля назвал умнейшими лидеров РФ, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале Fox News. Он подчеркнул, что «эти люди — лучшие в своей игре».

«Парни в США не такие и никогда такими не были», — отметил Трамп.

13 марта Трамп отрицательно ответил на вопрос о необходимости сменить власть в России, предложив сделать это в США. Он пообещал предотвратить третью мировую войну после своего переизбрания в 2024 году.

Экс-президент Соединенных Штатов 4 марта пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. При этом он отказался сказать, в чем конкретно заключается его стратегия. Трамп обратил внимание на то, что раскрытие этой информации не позволит ему осуществить задуманное и закончить конфликт.

В конце февраля Трамп озвучил очередное предвыборное обещание на митинге своих сторонников во Флориде: в случае переизбрания на пост американского президента он позвонит Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».