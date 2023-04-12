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Военкор «Известий» показал работу ВС РФ в направлении Кременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага 12 апреля показал работу в направлении Кременной.

«Приземляются снаряды в непосредственной близости. Но по крайней мере наши ходы в безопасности: сюда артиллерия [ВСУ] не дотягивается», — отметил военкор.

Также Кулага описал свою локацию.

«Это крайняя точка, откуда можно наблюдать за работой противников, за работой наших бойцов», — сказал он.

Корреспондент указал, что примерно в 300 м за лесополосой тоже находится окопно-траншейная система, только уже ВСУ.

Днем ранее боец спецназа «Ахмат» рассказал об укреплении линии обороны в направлении Кременной, добавив, что она усилена минными заграждениями. По его мнению, ВСУ не пройдут на этом участке фронта.

10 апреля Кулага показал провальную атаку ВСУ под Кременной. Российских бойцов на данном рубеже прикрывает система траншей и окопов, вырытая в лесной песчаной местности, отметил военкор.

Как стало известно 4 марта, ВС РФ максимально приблизились к позициям ВСУ в районе Кременной, южнее города Кременная между позициями солдат России и украинских боевиков не осталось «серых зон».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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