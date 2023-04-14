Газпромбанк запустил инициативу по банковскому сопровождению проектов внутреннего туризма

Газпромбанк обеспечит контроль использования финансирования при реализации инвестпроекта по созданию горного туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале, сообщила кредитная организация. Это часть новой программы банка по банковскому сопровождению туристических инфраструктурных проектов, в которую также входят аэропорты и другие комплексы.

Инвесторы, подписавшие договор банковского сопровождения, получили возможность дополнительного контроля за платежами, количество которых при реализации масштабных проектов достигает десятков тысяч. При этом банк исключает нецелевые расходы привлеченных исполнителей, а также ошибки при взаиморасчетах и обеспечивает дополнительную проверку при работе с субподрядчиками, что позволяет контролировать соблюдение сроков и стоимости работ.

«Переориентация направлений туристического бизнеса приводит к появлению новых проектов по развитию внутреннего туризма и созданию комфортных круглогодичных курортов», – отметил исполнительный вице-президент – начальник департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников. Банковское сопровождение контрактов приносит пользу при развитии внутреннего туризма, потому что обеспечивает прозрачность и эффективность расчетов и позволяет добиться успешного и своевременного завершения проектов, подчеркнул он.

В проекте создания туристического комплекса Рай-Из Газпромбанк выступает кредитором и соинвестором, при этом капитальные затраты оцениваются в 13,5 млрд рублей. Планируется построить не менее 19 км горнолыжных трасс, гостиницу на 320 номеров с ресторанами и спа-центром. Кроме того, банк приступил к сопровождению проекта всесезонного горнолыжного курорта с гостиничной инфраструктурой на Кавказе стоимостью 20 млрд рублей, где смогут отдыхать более 500 тыс. туристов ежегодно.

Согласно нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», к 2030 году в России значительно увеличится количество гостиничных номеров (всего планируется построить до 300 новых гостиниц и санаториев), появятся новые национальные туристические маршруты.