Против России на Украине воюет армия НАТО. Об этом 12 апреля «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

«В Канаде премьер-министр Украины [Денис Шмыгаль] открыто признал, что армия построена по натовским образцам, выучена натовскими наставниками, у которой натовское оружие. И они действуют именно по натовским методикам. Мы столкнулись на этом этапе военных действий с НАТО. Не важно, что они называются украинцами, — десятки тысяч украинцев проходят обучение в разных странах Европы, их натаскивают как натовских», — сказал он.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на слитые данные Пентагона написала, что в феврале-марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 являлись гражданами Великобритании. Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

6 апреля стало известно, что Великобритания обучила уже более 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента старта тренировочной миссии.

В марте украинский генерал Виктор Назаров в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что около 50 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение на Западе по стандартам НАТО. Он отметил, что прошедшие обучение военнослужащие украинской армии теперь сами могут проводить тренировки для сослуживцев благодаря созданной системе подготовки инструкторов.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.