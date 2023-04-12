В Оренбуржье нашли тело пропавшего 70-летнего рыбака

Пропавший несколько дней назад пожилой рыбак найден мертвым. Тело 70-летнего мужчины обнаружил его сын в акватории реки Урал рядом с поселком Аэропорт Оренбургского района.

Пенсионера искали с 5 апреля. В тот день он уехал рыбачить в СНТ «Экспресс» и с тех пор не выходил на связь, пишет 56orb.ru.

По информации областного департамента пожарной безопасности и гражданской защиты, в минувшее воскресенье проходила поисково-спасательная операция. Водолазы пытались разыскать пропавшего. Они обследовали акваторию реки Урал на территории около 10 км, но обнаружили только сети и лодку мужчины. Немногим ранее была найдена машина рыбака.

11 апреля мертвого мужчину на водной глади нашел его сын. Водолазы извлекли тело из водоема и передали полицейским, отмечает «Урал56.Ру».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в апреле сообщалось, что рыбак утонул при попытке перейти реку в Тюменской области. Трагедия произошла на реке Тавда в Нижнетавдинском районе.