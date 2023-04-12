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Количество ДТП в Москве уменьшилось на 6,9% с начала года

Госавтоинспекция: число ДТП в Москве уменьшилось на 6,9% с начала года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По итогам первых трех месяцев текущего года число ДТП в столице снизилось на 6,9%. Об этом 12 апреля сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Всего с начала года произошло 1560 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,9% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, на 14,1% уменьшилось количество погибших на дорогах и на 8,6% — раненых.

Отмечается, что по итогам 2022 года самыми частыми видами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

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Ранее, 11 апреля, стало известно, что в России создадут карту аварийности на дорогах на форуме «Автонет-2023» в рамках секции умной городской мобильности. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимает провайдер Simble.

До этого, 14 марта, в компании «АльфаСтрахование» сообщили, что Московская кольцевая автодорога (МКАД) и проспект Мира стали самыми аварийными в столице по итогам 2022 года. Отмечается, что на МКАД произошло 4,24% всех аварий в прошедшем году, на проспекте Мира — 3,76%.

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