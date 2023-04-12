Клуб проекта «Большая перемена» впервые откроется в учреждении культуры

Клуб флагманского проекта Российского движения детей и молодежи «Большая перемена» (БП) впервые открывается в учреждении культуры. Торжественная презентация новой социально-культурной площадки — клуба БП «КультПресни» — состоится 14 апреля с 14:00 до 16:00 в Отделе творческих путешествий и открытий по сказкам Братьев Гримм библиотеки № 12 имени И.А. Бунина.

Ожидается, что площадка превратится в центр притяжения для неравнодушных и талантливых читателей, библиотекарей, родителей и школьников, и будет помогать каждому участнику выстраивать траекторию индивидуального культурного развития.

Программа клуба предлагает создать условия, в которых родители с детьми получат поддержку для участия в городских и всероссийских семейных конкурсах и фестивалях, смогут раскрыть личностные качества и найти единомышленников.

Основными формами деятельности клуба станут: тренинговые занятия, в том числе с элементами командообразования; поддержка проектных инициатив и идей участников Клуба; организация досуговых мероприятий, экскурсий, походов и т.д.; проведение социально-значимых акций и проектов, форумов; участие в мероприятиях и проектах Всероссийского конкурса «Большая перемена», АНО «Большая Перемена», АНО «Россия — страна возможностей».

Открытие клуба БП «КультПресни» в Отделе творческих путешествий и открытий по сказкам Братьев Гримм библиотеки № 12 имени И.А. Бунина начнется с танцевального флешмоба под гимн «Большой Перемены» от хореографа Ковалевой Ульяны .

Координатор клуба, главный библиотекарь, тьютор БП Киселева С.В. представит концепцию клубов Всероссийского движения «Большая перемена» и отдельно расскажет об особенностях первого клуба «КультПресни» в учреждении культуры.

С возможностями личностного развития в клубах «Большой перемены» познакомит амбассадор Российского движения детей и молодежи Шакерова София.

Педагог школы барабанщиков «Vasiliev Groove» ДК «Новослободский» ОКЦ ЦАО и шоу барабанщиков №1 в России проведет мастер-класс игры на барабанах.

Председатель РДДМ в ГБОУ Школа № 1241, победитель 3 сезона БП Ольга Штыкова исполнит песню «Миллион голосов» Полины Гагариной.

Завершится торжественное открытие квизом «Россия без границ», который представят Председатели молодежных палат Пресненского и Чертановского округов Москвы.