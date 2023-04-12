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Туристический потенциал Перми представят на форуме «Путешествуй!»

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Фото: Росконгресс
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Город Пермь во второй раз примет участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 8 по 11 июня 2023 года в Москве на ВДНХ.

В 2023 году Пермь отмечает 300-летие, поэтому в этом году особое внимание уделяется привлечению туристов.

На Форуме представители пермской власти и местных компаний расскажут о туристическом потенциале города, значимых событиях региона и новом туристическом автобусе № 300, который проходит по историческим местам. Посетители пермского стенда смогут принять участие в мастер-классах, продегустировать пермскую кухню, познакомиться с традиционным фольклором Прикамья и приобрести сувениры региона.

Среди представителей региона ожидаются администрация Перми, компания «Тенториум», недавно открывшая оздоровительный комплекс на пермских минеральных водах, и крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и за рубежом «Промобот», который привезет двух роботов для проведения презентации.

«Изучив обратную связь от туристов и журналистов, посетивших город, можно однозначно сказать, что наши гости проводят здесь дни, полные впечатлений, и получают в итоге незабываемое путешествие. Считаю, что наш культурно-познавательный, исторический, гастрономический, круизный, событийный потенциал способен сделать Пермь одним из самых динамично развивающихся городов в сфере внутреннего туризма», – рассказал Алексей Демкин, глава Перми.

Городом-Партнером выступает Санкт-Петербург. Новогодняя Столица России — Владимирская область. Организатор Российского туристического форума «Путешествуй!»-2023 — Фонд Росконгресс.

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