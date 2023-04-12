В работе информационной системы ФТС произошел сбой

В работе единой информационной системы Федеральной таможенной службы России произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

По последним данным, работа частично восстановлена. Отмечается, что специалисты службы и других ведомств круглосуточно занимаются восстановлением системы.

В настоящее время инспекторы в пунктах пропуска проводят операции, используя бумажные носители. В ФТС утверждают, что сбои не сказались на пересечении границы гражданами страны.

Известно, что к неполадкам привела «цифровизация» службы, которая проводилась под контролем первого заместителя руководителя организации Руслана Давыдова. Последние несколько лет он заверял, что ФТС добилась значительных успехов в переходе на новый формат. Однако недавно проведенное расследование о коррупции в ФТС показало, что выделенные на реформу средства, вероятно, уходили ряду чиновников.

Ранее, 5 апреля, бывшего начальника главного управления информационных технологий ФТС РФ Алексея Шашаева осудили на пять лет за прием неработающего программного обеспечения. Из-за него ведомство потеряло более 440 млн рублей.

Еще об одном коррупционном скандале вокруг ФТС стало известно в марте. 23 марта замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев были задержаны с поличным при получении взятки в размере $50 тыс. (около 3,8 млн рублей) от двух предпринимателей. Позднее Беглов и Алеев были арестованы.

Кроме того, 23 марта были задержаны по подозрению во взяточничестве начальник отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования Александр Мартынов и Елена Сальман в Санкт-Петербурге, а также сотрудница таможни в Приволжье, занимавшая должность всего три дня.

До этого, 1 марта, суд приговорил экс-главу дознания Александра Кизлыка к 10 годам колонии по делу о злоупотреблениях полномочиями. Злоупотребления с его стороны нанесли госущерб на сумму 25 млн рублей.

Помимо этого 8 февраля суд продлил срок содержания под стражей до 8 мая начальнику управления по противодействию коррупции ФТС России генералу Дмитрию Мурышову, также обвиняемому во взяточничестве. В тот же день арест до той же даты был продлен двум другим фигурантам дела.

27 января суд арестовал начальника информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрия Васильева.