Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

Реестр военнообязанных в России начнет действовать не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Об этом 12 апреля написал глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — сообщил министр.

По его словам, цель создания реестра — систематизировать сведения о гражданах, которые состоят на воинском учете, и обеспечить их актуализацию в онлайн-режиме. Таким образом, россиянам не придется самостоятельно информировать военкоматы об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и т.д.

Кроме того, работодатели и образовательные организации также будут освобождены от необходимости предоставления данных сведений сразу после их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через портал «Госуслуги». При этом после запуска реестра пользователи смогут посмотреть на «Госуслугах», к какому военкомату они прикреплены и есть ли у них право на отсрочку, а также подать заявку на исправление неточностей и ошибок.

Помимо этого пользователю будет приходить уведомление о том, что ему выписана повестка, если только он не отключит эту функцию. Однако уведомления о применении к пользователю ограничительных мер будут приходить всегда.

Шадаев отметил, что данные пользователей с отсрочкой будут автоматически исключены еще на этапе формирования рассылки повесток. Однако если повестка пришла, ее можно будет обжаловать, приложив документ, подтверждающий право на отсрочку. При этом такие обращения будут рассматриваться в ускоренном и упрощенном режиме в течение пяти дней региональной призывной комиссией.

«Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками IT-отрасли. При этом у граждан также остается возможность защищать свои права в судебном порядке», — уточнил Шадаев.

Также реестр военнообязанных позволит осуществлять автоматическую постановку на воинский учет по достижении определенного возраста.

Закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках был принят Госдумой накануне, 11 апреля. Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными.

Электронные повестки будут дублировать бумажные. Так, они будут рассылаться в том числе через портал «Госуслуги», а также заказными письмами по почте. В последнем случае повестки считаются врученными под расписку в день доставки. Отмечается, что если повестка, которая оформлена в письменном или электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Помимо этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации.

25 ноября 2022 года российский президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.