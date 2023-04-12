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В МИДе назвали ситуацию вокруг Трампа внутренним делом США

Рябков: Москва следит за ситуацией вокруг Трампа, но это внутреннее дело США
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Москва, насколько возможно, отслеживает ситуацию вокруг уголовного преследования бывшего американского лидера Дональда Трампа, но это внутреннее дело США, Россия оценок не дает. Об этом 12 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это внутренние американские проблемы. Мы, насколько возможно, отслеживаем то, что происходит», — сказал высокопоставленный дипломат.

Замминистра добавил, что избирательная кампания в США приближается, она может стать достаточно сложной. Но у Москвы нет позиции по данному вопросу и «не может быть даже оценки этого всего».

Стыд и Трамп: экс-президенту предъявят обвинения за связь с порноактрисой
Впервые в истории США бывший глава государства станет фигурантом уголовного дела

В отношении Трампа возбуждено уголовное дело. Оно связано с возможным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Согласно данным следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года Дэниэлс не упоминала про связь с политиком в 2006 году. Прокурор полагает, что выплаченная сумма была выплачена Коэном через подставную фирму.

Траты юристу возместила Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Трамп отрицает как связь с Дэниэлс, так и любые нарушения налогового законодательства.

Несмотря на уголовное преследование, республиканец подтвердил свои планы снова избираться на пост президента США.

4 апреля в Нью-Йорке прошли первые судебные слушания. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Его адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

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