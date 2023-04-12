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FAW объявил стоимость в России нового седана B70 и кроссовера Т55

FAW: стоимость в России нового седана B70 будет начинаться от 2,3 млн рублей
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Фото: пресс-служба FAW
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Один из ведущих китайских автопроизводителей FAW начинает официальные продажи в России двух своих новых моделей — седана Bestune B70 и кроссовера Bestune T55. Как отмечается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 12 апреля, цены на новый седан стартуют от 2 328 000 рублей.

Автомобиль Bestune B70 предлагается в четырех комплектациях. В первой 1,5Т АТ Enjoyment он оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT). В данной комплектации цена седана составляет 2 328 000 рублей.

Вторая комплектация — 1,5Т АТ Exclusive. Данный автомобиль оборудован такими же двигателем и коробкой передач. Но в дополнение к ним имеет помимо прочего приборную панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем, электронный рычаг переключения передач, систему кругового обзора 360 и голосовое управление. Цена в данном случае составит 2 437 000 рублей.

Автомобили в комплектации 2,0Т AT Smart имеют более мощный 2-литровый бензиновый двигатель (217 л.с.) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN. Цена на него составит уже 2 682 000 рублей. В топовой комплектации 2,0Т AT Control Bestune B70 с дополнительными опциями стоимость седана — 2 779 000 рублей.

В свою очередь кроссовер FAW Bestune T55 будет представлен в России в двух комплектациях. В обеих версиях машины оснащены бензиновым турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой коробкой «автомат» с двумя сцеплениями (DCT). В зависимости от дополнительного набора опций комфорта и безопасности цена на него будет составлять, соответственно, 2 289 000 и 2 372 000 рублей.

Гарантия на новые модели составляет пять лет или 100 тыс. км. Дилерская сеть FAW в России насчитывает более 85 дилеров. Машины выпускают на заводе FAW в городе Чанчунь.

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22 марта сообщалось, что в России за год было заключено 522 дилерских соглашения с китайскими автопроизводителями по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Общее количество китайских дилеров к концу I квартала текущего года составило 1114, в то время как год назад их было 735. В частности, резкий рост обеспечила новая марка Omoda, чья дилерская сеть уже насчитывает 119 официальных автоцентров. Помимо этого расширились и ранее присутствовавшие на российском рынке дилерские сети. Среди них — EXEED, Chery, Geely, FAW, Changan, JAC и Dongfeng.

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