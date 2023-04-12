Назван самый угоняемый в России автомобиль

По результатам первых трех месяцев 2023 года самыми угоняемыми на российских дорогах машинами стали южнокорейские Kia, они обошли Hyundai. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил Страховой дом ВСК.

Автомобили Kia были угнаны в 43% случаев. Наиболее популярны новые флагманские модели K5.

Hyundai лидировала в списке на протяжении двух последних лет. Теперь их доля среди всех угнанных машин составила 14%. Угонщики предпочитают модели Santa Fe.

Японский Mitsubishi с долей 14% занял третье место. Чаще всего угоняют городской кроссовер Outlander.

Как добавили в Страховом доме ВСК, число угонов в первые три месяца 2023 года снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее часто угоны происходят в Москве и Московской области (57%). Второе место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%). На третьем — Калужская область (8%).

Как сообщалось в феврале, за последние 10 лет количество автомобильных угонов в Москве сократилось на 93% благодаря установке комплексов фотовидеофиксации. Сейчас в российской столице работает почти 4 тыс. этих устройств, которые не только позволяют контролировать соблюдение правил дорожного движения (ПДД), но и помогают сотрудникам полиции проследить маршрут угнанной машины.