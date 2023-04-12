Весной в московских парках проведут порядка 500 лекций, экскурсий и фотовыставок

До конца мая в московских парках организуют различные экскурсии, лекции и фотовыставки — всего запланировано порядка 500 познавательных мероприятий, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях», — отметила вице-мэр.

Так, 15 апреля в усадьбе Воронцово пройдет бесплатная авторская экскурсия историка Михаила Коробко. Участникам, в частности, расскажут о том, как ансамбль менялся на протяжении веков и как строились жилые и служебные флигели, храм Живоначальной Троицы и оранжерея.

В тот же день Измайловский парк проведет литературный вечер, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения драматурга Александра Островского.

12 мая состоится экскурсия «Спортивные «Сокольники». Сотрудники парка расскажут о первых спортивных сообществах Москвы, о стадионе Центрального дома Красной армии и об особенностях советского проката лыж.

Сад имени Баумана 24 мая организует бесплатную экскурсию по парку и его окрестностям с участием лектора-историка. Он познакомит слушателей со знаковыми местами Басманного района и памятниками архитектуры.

Кроме того, весной в столице пройдут открытые встречи и лекции о путешествиях, экотрендах и литературе, а также фотовыставки, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы и Дню полярника.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.